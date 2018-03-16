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СБУ предупреждает украинцев об ответственности за участие в выборах в Крыму

Пятница, 16 марта 2018, 14:27

Служба безопасности предупреждает граждан Украины об уголовной ответственности за участие в организации и содействии проведению незаконных выборов президента РФ на временно аннексированной территории Автономной Республики Крым.

Об этом говорится в сообщении СБУ от 16 марта.

СБУ призывает всех граждан Украины, проживающих во временно аннексированном Крыму, воздержаться от участия в незаконных выборах президента РФ.

Там напоминают, что следователи главного управления СБ Украины в АР Крым осуществляют досудебное расследование уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 109, ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

По материалам уголовного производства установлено, что отдельные граждане Украины по предварительному сговору между собой осуществляют организацию на временно аннексированной территории Украины - АРК - незаконных выборов президента РФ.

В СБУ отмечают, что этими своими действиями они сознательно оказывают помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, направленной в ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности нашей страны.

В рамках досудебного следствия, в частности, исследуется незаконная деятельность председателя так называемой Центральной избирательной комиссии на временно аннексированной территории АР Крым в проведении незаконных выборов президента РФ на территории украинского полуострова.

Отмечается, что злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 109, ч. 1 и ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

А именно в незаконном проведении и организации незаконного референдума на территории АР Крым 16.03.2014, выборов в законодательные органы Крыма и города Севастополя и муниципальные выборы с целью формирования незаконных органов власти 14.09.2014, выборы в Государственную Думу Российской Федерации 18.09.2016.

Продолжается досудебное следствие, которое устанавливает всех лиц, причастных к содействию псевдовыборам, организованным оккупационными властями.

Между тем, бывший журналист и блогер Заир Акадыров опросил нескольких пожилых людей на набережной в Симферополе 15 марта - и они собираются пойти на выборы президента России в ближайшее воскресенье.

В ответах звучало "А как же?" и " Мы, пожилые люди, все пойдем".



Как известно, Украина призывает жителей аннексированного Крыма не голосовать на незаконных выборах президента Российской Федерации 18 марта - в годовщину официальной аннексии АРК, а мир - не признавать эти выборы.

Украинская правда
Темы: СБУКрым
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