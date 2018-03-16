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ЄС відмовився визнавати російські вибори в окупованому Криму

П'ятниця, 16 березня 2018, 15:07

Європейський Союз не визнає проведення виборів Російською Федерацією на Кримському півострові.

Про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає "Європейська правда".

"Європейський Союз знову заявляє, що не визнає та продовжує засуджувати це порушення міжнародного права. Воно залишається прямим викликом для міжнародної безпеки, що має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, який захищає єдність та суверенітет усіх держав", - йдеться у заяві.

Наголошується, що ЄС як і раніше прагне повністю впроваджувати свою політику неприйняття визнання анексії, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів.

"ЄС ще раз закликає держави-члени ООН розглянути подібні заходи неприйняття відповідно до резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї ООН. Європейський Союз не визнає проведення виборів Російською Федерацією на Кримському півострові", - йдеться у заяві.

В ЄС зазначають, що постійна мілітаризація півострова продовжує впливати на ситуацію в галузі безпеки в Чорноморському регіоні. У порушенні норм міжнародного гуманітарного права для громадян Криму було введено російське громадянство та військову службу в збройних силах РФ.

Європейський Союз також засуджує будівництво Керченського мосту без згоди України та обмежень, які РФ нав'язала свободі транзиту.

У заяві відзначається, що з моменту анексії ситуація з правами людини в Криму погіршилась. Мешканці півострова стикаються з систематичними обмеженнями основних свобод, таких як свобода вираження поглядів, релігії, а також право на мирні збори.

"Права кримських татар були серйозно порушені через закриття кримськотатарських ЗМІ, заборону діяльності Меджлісу та переслідування його лідерів та членів громади. Кримські татари, українці та всі етнічні та релігійні громади на півострові повинні мати можливість збереження та розвитку своєї культури, традицій, освіти та ідентичності", - йдеться у заяві.

Як відомо, Україна закликає жителів анексованого Криму не голосувати на незаконних виборах президента Російської Федерації 18 березня - в річницю офіційної анексії АРК, а світ - не визнавати цих виборів.

Теми: ЄСКримвибори
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