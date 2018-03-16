ЕС отказался признавать российские выборы в оккупированном Крыму

Европейский Союз не признает проведения выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове.

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, передает "Европейская правда".

"Европейский Союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права. Оно остается прямым вызовом для международной безопасности, имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает единство и суверенитет всех государств", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ЕС по-прежнему стремится полностью внедрять свою политику неприятия признание аннексии, в том числе с помощью ограничительных мер.

"ЕС еще раз призывает государства-члены ООН рассмотреть подобные мероприятия неприятие в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН. Европейский Союз не признает проведения выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове", - говорится в заявлении.

В ЕС отмечают, что постоянная милитаризация полуострова продолжает влиять на ситуацию в области безопасности в Черноморском регионе. В нарушении норм международного гуманитарного права для граждан Крыма были введены российское гражданство и военная служба в вооруженных силах РФ.

Европейский Союз также осуждает строительство Керченского моста без согласия Украины и ограничения, которые РФ навязала свободе транзита.

В заявлении отмечается, что с момента аннексии ситуация с правами человека в Крыму ухудшилась. Жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями основных свобод, таких как свобода выражения взглядов, религии, а также право на мирные собрания.

"Права крымских татар были серьезно нарушены из-за закрытия крымскотатарских СМИ, запрета деятельности Меджлиса и преследования его лидеров и членов общины. Крымские татары, украинцы и все этнические и религиозные общины на полуострове должны иметь возможность сохранить и развивать свою культурк, традиции, образование и идентичность" , - говорится в заявлении.

Как известно, Украина призывает жителей аннексированного Крыма не голосовать на незаконных выборах президента Российской Федерации 18 марта - в годовщину официальной аннексии АРК, а мир - не признавать эти выборы.