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У Порошенка вже готують зміни до Конституції про вступ до НАТО і ЄС

П'ятниця, 16 березня 2018, 15:52

За дорученням президента Петра Порошенка його команда готує поправки до Конституції, які б законодавчо закріпили бажання України вступити до Євросоюзу і НАТО.

Про це він завив під час поїздки на Донбас.

"Я вже віддав розпорядження готувати проект поправок до Конституції, які на рівні основного закону закріплять наше прагнення до вступу в НАТО і Європейський Союз", - сказав глава держави.

Як відомо, на початку березня Порошенко заявляв, що його команда міркує над тим, як зафіксувати в Конституції стратегію вступу України до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.

Опитування групи "Рейтинг", проведене в грудні 2017 року і презентоване в лютому 2018 року, показало: вступ до ЄС у разі референдуму підтримали б 52% (проти – 27%), вступ до НАТО – 43% респондентів (34% проти).

Євген Кізілов, УП

Теми: ПорошенкоНАТОЄСКонституція
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