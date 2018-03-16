У Порошенко уже готовят изменения в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

По поручению президента Петра Порошенко его команда готовит поправки в Конституцию, которые законодательно закрепят желание Украины вступить в Евросоюз и НАТО.

Об этом он заявил во время поездки на Донбасс.

"Я уже отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, которые на уровне основного закона закрепят наше стремление к вступлению в НАТО и Европейский Союз", - сказал глава государства.

Как известно, в начале марта Порошенко заявлял, что его команда размышляет над тем, как зафиксировать в Конституции стратегию вступления Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс.

Опрос группы "Рейтинг", проведенный в декабре 2017 года и представленный в феврале 2018 года, показал: вступление в ЕС в случае референдума поддержали бы 52% (против – 27%), вступление в НАТО – 43% респондентов (34% против).

Евгений Кизилов, УП