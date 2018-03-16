Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Порошенко уже готовят изменения в Конституцию о вступлении в НАТО и ЕС

Пятница, 16 марта 2018, 15:52

По поручению президента Петра Порошенко его команда готовит поправки в Конституцию, которые законодательно закрепят желание Украины вступить в Евросоюз и НАТО.

Об этом он заявил во время поездки на Донбасс.

"Я уже отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, которые на уровне основного закона закрепят наше стремление к вступлению в НАТО и Европейский Союз", - сказал глава государства.

Как известно, в начале марта Порошенко заявлял, что его команда размышляет над тем, как зафиксировать в Конституции стратегию вступления Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс.

Опрос группы "Рейтинг", проведенный в декабре 2017 года и представленный в феврале 2018 года, показал: вступление в ЕС в случае референдума поддержали бы 52% (против – 27%), вступление в НАТО – 43% респондентов (34% против).

Евгений Кизилов, УП

Темы: ПорошенкоНАТОЕСКонституция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
Все новости...
Реклама: