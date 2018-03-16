ГПУ проводить обшуки в офісах Нової Пошти

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П'ятниця, 16 березня 2018, 18:32

Представники Генеральної прокуратури проводять обшуки в офісах Нової Пошти в Києві, Полтаві та Харкові.

Про це повідомив співзасновник компанії Володимир Поперешнюк у Facebook.

"Вперше в моїй практиці роблять обшук мого кабінету і мене особисто. Забирають особистий комп'ютер. Відчуваю, як просто на очах покращується інвестиційний клімат в країні", - написав він.

Пізніше речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган підтвердила інформацію про обшуки.

"В рамках кримінального провадження головним слідчим управлінням ГПУ проводиться близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" в містах Київ, Полтава, Харків та Дніпро", - повідомила Сарган.

За її словами, усі слідчі дії відбуваються без залучення спецпідрозділів, в рамках закону.

Речниця додала, що повідомить деталі кримінального провадження після надання інформації слідчими.

Українська правда
Теми: обшуки Генпрокуратура
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