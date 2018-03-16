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ГПУ проводит обыски в офисах Новой Почты

Пятница, 16 марта 2018, 17:32
ГПУ проводит обыски в офисах Новой Почты

Представители Генеральной прокуратуры проводят обыски в офисах Новой Почты в Киеве, Полтаве и Харькове.

Об этом сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк в Facebook.

"Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - написал он.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган подтвердила информацию об обысках.

"В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая Почта" в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр", - сообщила Сарган.

По ее словам, все следственные действия происходят без привлечения спецподразделений, в рамках закона.

Пресс-секретарь добавила, что сообщит детали уголовного производства после предоставления информации следователями.

Украинская правда

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Темы: обыскиГенпрокуратура
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