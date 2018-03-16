У зоні АТО дотримувалися режиму перемир'я

У першу половину доби режим всеохоплюючого перемир’я дотримувався у повній мірі.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 16 березня 2018 року.

"Станом на 18.00 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

У штабі АТО зазначають, що українські військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони, продовжують контролювати бойовиків, дотримуючись умов повного припинення вогню.