У зоні АТО дотримувалися режиму перемир'я
П'ятниця, 16 березня 2018, 17:50
У першу половину доби режим всеохоплюючого перемир’я дотримувався у повній мірі.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 16 березня 2018 року.
"Станом на 18.00 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
У штабі АТО зазначають, що українські військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони, продовжують контролювати бойовиків, дотримуючись умов повного припинення вогню.
Українська правда