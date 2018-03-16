В зоне АТО придерживались режима перемирия

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Пятница, 16 марта 2018, 18:50

В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия придерживался в полной мере.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 16 марта 2018 года.

"По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе АТО отмечают, что украинские военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, продолжают контролировать боевиков, соблюдая условия полного прекращения огня.

Украинская правда
Темы: АТО Донбасс война Росcия
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