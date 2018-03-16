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Сенцов розповів, що "повільно, але безповоротно" втрачає здоров'я

П'ятниця, 16 березня 2018, 18:54
Сенцов розповів, що повільно, але безповоротно втрачає здоров'я

Українець Олег Сенцов, засуджений в Росії за сфабрикованою справою, розповів у листі сестрі, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я у колонії в місті Лабитнангі.

Про це повідомила його сестра Наталія Каплан у Facebook.

"Прийшов лист від Олега. Передає всім привіт і запевняє, що у нього все нормально. Хоча при цьому пише, що у нього кришаться зуби і випадає волосся. Зазначає, що там здоров'я втрачається повільно, але безповоротно", - написала вона.

Як відомо, Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх. Росія на заклики не реагує.

Українська правда
Теми: Сенцовполітв'язніРосіяздоров'я
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