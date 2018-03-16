Сенцов рассказал, что "медленно, но бесповоротно" теряет здоровье

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Пятница, 16 марта 2018, 19:54

Украинец Олег Сенцов, осужденный в России по сфабрикованному делу, рассказал в письме сестре, что медленно и безвозвратно теряет здоровье в колонии в городе Лабытнанги.

Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан в Facebook.

"Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно", - написала она.

Как известно, Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба отвергли все обвинения.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их. Россия на призывы не реагирует.

Украинская правда
Темы: Сенцов политзаключенные Росcия здоровье
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