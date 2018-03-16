В'їзд вантажівок до Києва обмежили на вихідні
На вихідні обмежили в’їзд вантажівок до столиці через погіршення погодних умов.
Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.
"16 березня, з 19:00 і до понеділка 19 березня, у зв’язку із складними погодними умовами вводиться режим обмеження в’їзду великовагового та великовантажного транспорту до столиці", - йдеться у повідомленні.
У КМДА пояснюють, що режим обмеження в’їзду передбачає, що відповідні служби оперативно прийматимуть рішення про заборону або дозвіл на проїзд вантажівок в місто, в залежності від погодних умов.
За словами першого заступника голови КМДА, це дасть змогу уникнути блокування руху на дорогах і перешкоджання роботі снігоприбиральної техніки.
Крім того, місцева влада закликає водіїв не користуватися особистим авто під час негоди та надавати перевагу громадському транспорту.