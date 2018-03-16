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В'їзд вантажівок до Києва обмежили на вихідні

П'ятниця, 16 березня 2018, 19:48

На вихідні обмежили в’їзд вантажівок до столиці через погіршення погодних умов.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"16 березня, з 19:00 і до понеділка 19 березня, у зв’язку із складними погодними умовами вводиться режим обмеження в’їзду великовагового та великовантажного транспорту до столиці", - йдеться у повідомленні.

У КМДА пояснюють, що режим обмеження в’їзду передбачає, що відповідні служби оперативно прийматимуть рішення про заборону або дозвіл на проїзд вантажівок в місто, в залежності від погодних умов.

За словами першого заступника голови КМДА, це дасть змогу уникнути блокування руху на дорогах і перешкоджання роботі снігоприбиральної техніки.

Крім того, місцева влада закликає водіїв не користуватися особистим авто під час негоди та надавати перевагу громадському транспорту.

Українська правда

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Теми: Київавтопогода
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