Въезд грузовиков в Киев ограничили на выходные

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Пятница, 16 марта 2018, 20:48

На выходные ограничили въезд грузовиков в столицу из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"16 марта, с 19:00 и до понедельника 19 марта, в связи со сложными погодными условиями вводится режим ограничения въезда большегрузного транспорта в столицу", - говорится в сообщении.

В КГГА объясняют, что режим ограничения въезда предусматривает, что соответствующие службы будут оперативно принимать решения о запрете или разрешении на проезд грузовиков в город, в зависимости от погодных условий.

По словам первого заместителя председателя КГГА, это позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники.

Кроме того, местные власти призывают водителей не пользоваться личным авто во время непогоды и отдавать предпочтение общественному транспорту.

Украинская правда
Темы: Киев авто погода
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