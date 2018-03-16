Прокуратура затримала жінку, підозрювану у заволодінні 250 млн гривень Укргазбанку

Прокуратура Києва затримала жінку, яку підозрює в організації злочинної схеми по заволодінню 250 мільйонів гривень державного банку ПАТ "Укргазбанк".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"Встановлено, що у 2015 році вказана особа, під приводом надання послуг з вирішення проблемної заборгованості банківських установ, умисно та за попередньою змовою з іншими особами, організувала підроблення ряду документів щодо відчуження кредитного портфелю державного банку ПАТ "Укргазбанк", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що жінка створила низку фіктивних підприємств. Їх керівниками вона призначила підконтрольних осіб.

Крім того, підозрювана залучила у якості співвиконавців інших осіб, які знайшли нотаріуса, що засвідчив незаконні угоди.

"Внаслідок зазначених дій банк був позбавлений права вимоги по кредиту, а майно яке перебувало у заставі банку на суму 250 млн гривень, незаконно вибуло з-під його іпотеки", - розповідають у прокуратурі.

За погодженням із прокурором у кримінальному провадженні 38-річній жінці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, підробленні документів, привласненні владних повноважень, підкупі особи, яка надає публічні послуги та фіктивному підприємництві.

Наразі за клопотанням прокуратури затриманій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, прокуратура встановлює інших осіб, причетних до вчинення цього злочину.

У коментарі "Інтерфакс-Україна" директор департаменту інформаційної політики, маркетингу та реклами Укргазбанку Володимир Пікалов заявив, що затримана жінка не є співробітницею цього банку.

"Затримана не є співробітником банку, а, за інформацією правоохоронних органів, є організатором злочинної групи, що підробила підпис одного з членів правління Укргазбанку. Безпосереднього виконавця цього злочину затримали в 2017 році", - сказав він.