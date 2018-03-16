Прокуратура задержала женщину, подозреваемую в завладении 250 млн гривен Укргазбанка

Прокуратура Киева задержала женщину, которую подозревают в организации преступной схемы по завладению 250 миллионов гривен государственного банка ПАО "Укргазбанк".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Установлено, что в 2015 году указанное лицо, под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений, умышленно и по предварительному сговору с другими лицами, организовала подделки ряда документов по отчуждению кредитного портфеля государственного банка ПАО "Укргазбанк", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что женщина создала ряд фиктивных предприятий. Их руководителями она назначила подконтрольных лиц.

Кроме того, подозреваемая привлекла в качестве соисполнителей других лиц, которые нашли нотариуса, который подтвердил незаконные сделки.

"В результате указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящегося в залоге банка на сумму 250 млн гривен, незаконно выбыло из-под его ипотеки", - рассказывают в прокуратуре.

По согласованию с прокурором в уголовном производстве 38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги и фиктивном предпринимательстве.

Сейчас по ходатайству прокуратуры задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, прокуратура устанавливает других лиц, причастных к совершению этого преступления.

В комментарии "Интерфакс-Украина" директор департамента информационной политики, маркетинга и рекламы Укргазбанка Владимир Пикалов заявил, что задержана женщина не является сотрудницей этого банка.

"Задержанная не является сотрудником банка, а, по информации правоохранительных органов, является организатором преступной группы, которая подделала подпись одного из членов правления Укргазбанка. Непосредственного исполнителя этого преступления задержали в 2017 году", - сказал он.