ОБСЄ за добу зафіксувала більше 140 вибухів на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 14 березня по 19:30 15 березня зафіксувала більше 140 вибухів.

Про це йдеться у звіті організації від 16 березня.

"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, водночас зафіксувавши більшу кількість вибухів (близько 140), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 110 вибухів)", - повідомили спостерігачі.

"У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом", - наголосили в ОБСЄ.

"Перебуваючи за 1,5 км на північ від н.п. Бугаївка, спостерігачі чули 3 вибухи, які вони оцінили як розриви снарядів, 7 черг і пострілів із гармати БМП-2, а також 3 постріли - усе за 2–4 км на південний схід", - йдеться у звіті.

"У підконтрольних урядові районах члени патруля Місії бачили 2 броньовані розвідувально-дозорні машини (БРДМ-2): одну неподалік від н.п. Попасна, а іншу поблизу н.п. Олександропілля, а також БМП (невстановленого типу) біля н.п. Оріхове‑Донецьке", - підкреслили у Місії.

"У непідконтрольних урядові районах спостерігачі бачили бойову броньовану машину (типу БМП) поруч із н.п. Весела Гора. 10 березня безпілотний літальний міні‑апарат СММ зафіксував зенітну установку (ЗУ‑23, 23 мм) у південно‑західній частині ділянки розведення в районі Станиці Луганської", - додали спостерігачі.