ОБСЕ за сутки зафиксировала более 140 взрывов на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 14 марта по 19:30 15 марта зафиксировала более 140 взрывов.

Об этом говорится в отчете организации от 16 марта.

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав большее количество взрывов (около 140), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 110 взрывов)", - сообщили наблюдатели.

"В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом", - отметили в ОБСЕ.

"Находясь в 1,5 км к северу от н.п. Бугаевка, наблюдатели слышали 3 взрыва, которые они оценили как разрывы снарядов, 7 очередей и выстрелов из пушки БМП-2, а также 3 выстрела - все за 2-4 км к юго-востоку", - говорится в отчете.

"В подконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели 2 бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2): одну возле н.п. Попасная, а другую вблизи н.п. Александрополье, а также БМП (неустановленного типа) возле н.п. Орехово-Донецкое", - подчеркнули в Миссии.

"В неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели боевую бронированную машину (типа БМП) возле н.п. Веселая Гора. 10 марта беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) в юго-западной части участка разведения в районе Станицы Луганской", - добавили наблюдатели.