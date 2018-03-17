Доба в АТО: 1 обстріл, бойовики застосували кулемети
Субота, 17 березня 2018, 05:15
За минулу добу, 16 березня, бойовики продовжували порушувати перемир'я - зафіксовано 1 обстріл опорних пунктів бійців ЗСУ, постраждалих немає.
Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
"На Луганському напрямку противник з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП-1 вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Троїцьке", - йдеться у звіті.
На Донецькому напрямку упродовж доби зберігалася тиша.