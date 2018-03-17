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Доба в АТО: 1 обстріл, бойовики застосували кулемети

Субота, 17 березня 2018, 05:15
Доба в АТО: 1 обстріл, бойовики застосували кулемети

За минулу добу, 16 березня, бойовики продовжували порушувати перемир'я - зафіксовано 1 обстріл опорних пунктів бійців ЗСУ, постраждалих немає.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Луганському напрямку противник з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП-1 вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Троїцьке", - йдеться у звіті.

На Донецькому напрямку упродовж доби зберігалася тиша.

Теми: АТО
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