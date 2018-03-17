Сутки в АТО: 1 обстрел, боевики применили пулеметы
Суббота, 17 марта 2018, 05:15
За прошедшие сутки, 16 марта, боевики продолжали нарушать перемирие - зафиксировано 1 обстрел опорных пунктов бойцов ВСУ, пострадавших нет.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
"На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое", - говорится в отчете.
На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина.