Сутки в АТО: 1 обстрел, боевики применили пулеметы

За прошедшие сутки, 16 марта, боевики продолжали нарушать перемирие - зафиксировано 1 обстрел опорных пунктов бойцов ВСУ, пострадавших нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое", - говорится в отчете.

На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина.