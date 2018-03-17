Українська збірна здобула ще 2 медалі на Паралімпіаді-2018

У восьмий день XII Паралімпійських ігор у Пхьончхані українці завоювали дві нагороди: 1 "срібло" і 1 "бронзу".

Про це свідчать дані на сайті змагань.

Григорій Вовчинський став другим у лижних гонках (10 км) серед спортсменів у категорії "стоячи". Ігор Рептюх фінішував четвертим, Сергій Романюк - 12-м, Віталій Ситник - 13-м.

"Бронзу" завоював Максим Яровий у лижних перегонах на 7,5 км (сидячи). Тарас Радь у цій же гонці став четвертим.

Тепер в активі української збірної 21 медаль: 6 золотих, 7 срібних та 8 бронзових нагород.