Українська збірна здобула ще 2 медалі на Паралімпіаді-2018

212 переглядів
Субота, 17 березня 2018, 06:57

У восьмий день XII Паралімпійських ігор у Пхьончхані українці завоювали дві нагороди: 1 "срібло" і 1 "бронзу".

Про це свідчать дані на сайті змагань. 

Григорій Вовчинський став другим у лижних гонках (10 км) серед спортсменів у категорії "стоячи". Ігор Рептюх фінішував четвертим, Сергій Романюк - 12-м, Віталій Ситник - 13-м.

"Бронзу" завоював Максим Яровий у лижних перегонах на 7,5 км (сидячи). Тарас Радь у цій же гонці став четвертим.

Тепер в активі української збірної 21 медаль: 6 золотих, 7 срібних та 8 бронзових нагород.

Теми: Паралімпіада спорт
powered by lun.ua
По темі
Паралімпіада: В України шосте золото й ще два срібла 16 березня 2018, 09:51
Шишкова здобула для України п'яте золото на Паралімпіаді 13 березня 2018, 10:04
Тарас Радь здобув для України четеверте "золото" Паралімпіади 13 березня 2018, 07:09
Усі новини
Головні новини
Українська збірна здобула ще 2 медалі на Паралімпіаді-2018
Доба в АТО: 1 обстріл, бойовики застосували кулемети
Розробник "Новичка": недержавні групи не могли отруїти Скрипаля
Посольство РФ відреагувало на відмову України проводити вибори у російських консульствах
Усі новини
їжа

7 місць у Києві, де пропонують безлімітні бранчі

Досвід

На власному досвіді: актор Київського театру ляльок