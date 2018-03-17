Украинская сборная завоевала еще 2 медали на Паралимпиаде-2018

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Суббота, 17 марта 2018, 06:57

В восьмой день XII Паралимпийских игр в Пхенчхане украинцы завоевали две награды: 1 "серебро" и 1 "бронзу".

Об этом свидетельствуют данные на сайте соревнований.

Григорий Вовчинский стал вторым в лыжных гонках (10 км) среди спортсменов в категории "стоя". Игорь Рептюх финишировал четвертым, Сергей Романюк - 12-м, Виталий Сытник - 13-м.

"Бронзу" завоевал Максим Яровой в лыжных гонках на 7,5 км (сидя). Тарас Радь в этой же гонке стал четвертым.

Теперь в активе украинской сборной 21 медаль: 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград.

Темы: Паралимпиада спорт
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