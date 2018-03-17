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Сенатори США закликали Трампа запобігти будівництву "Північного потоку-2"

Субота, 17 березня 2018, 06:24

Група з 39 американських сенаторів закликала адміністрацію Дональда Трампа використовувати "усі наявні у її розпорядженні засоби", щоб запобігти будівництву газопроводу "Північний потік-2".

Відповідний лист сенатори надіслали в четвер, 15 березня, на ім'я міністра фінансів Стівена Мнучіна і заступника держсекретаря Джона Саллівана.

Серед сенаторів, які підписали звернення, 28 представляють Республіканську партію, 11 - Демократичну. 

На їх думку, проект зробить партнерів США в Європі "більш уразливими перед згубним впливом і політикою примусу з боку Москви", а також стане "кроком назад" у питанні диверсифікації енергопостачань у Європі".

Також американські законодавці стурбовані тим, що поява "Північного потоку-2" завдасть шкоди українській економіці, для якої транзит російського газу в Європу має важливе значення.

"Цей газопровід в обхід України усуне одну з найбільш значущих причин, за якими РФ уникає широкомасштабного конфлікту на сході України", - йдеться у листі.

Як відомо, керівники парламентів Польщі, Литви і Латвії підписали у Вільнюсі лист про те, що газопровід "Північний потік-2" спрямований на енергетичне узалежнення держав ЄС від Росії. Раніше цей лист підписали Україна і Молдова.

До ініціативи проти "Північного потоку- 2" приєдналася також Естонія.

Теми: СШАгазУкраїна
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