Сенаторы США призвали Трампа предотвратить строительство "Северного потока-2"

Группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства", чтобы предотвратить строительство газопровода "Северный поток-2".

Соответствующее письмо сенаторы направили в четверг, 15 марта, на имя министра финансов Стивена Мнучина и заместителя госсекретаря Джона Салливана.

Среди сенаторов, подписавших обращение, 28 представляют Республиканскую партию, 11 - Демократическую.

По их мнению, проект сделает партнеров США в Европе "более уязвимыми перед пагубным влиянием и политикой принуждения со стороны Москвы", а также станет "шагом назад" в вопросе диверсификации энергопоставок в Европе".

Также американские законодатели обеспокоены тем, что появление "Северного потока-2" нанесет вред украинской экономике, для которой транзит российского газа в Европу имеет важное значение.

Этот газопровод в обход Украины устранит одну из самых значимых причин, по которым Россия избегает широкомасштабного конфликта на востоке Украины", - говорится в письме.

Как известно, руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо о том, что газопровод "Северный поток-2" направлен на энергетическую зависимость государств ЕС от России. Ранее это письмо подписали Украина и Молдова.

К инициативе против "Северного потока - 2" присоединилась также Эстония.