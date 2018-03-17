На ЧС-2018 в Росії вперше використають "відеопомічника арбітра"

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Субота, 17 березня 2018, 11:03

ФІФА дозволила використовувати систему відеопомічників арбітра Video Assistant Referee (VAR) на Чемпіонаті світу з футболу в Росії.

Відповідне рішення 16 березня ухвалив виконком ФІФА, про що повідомив член виконкому і голова Німецького футбольного союзу Райнгард Ґріндель, пише DW

ЧС-2018 стане першим подібним турніром, де застосовуватиметься VAR.

"Тепер важливо, щоб команди рефері так були вишколені, щоб гарантувати чітку комунікацію і бездоганне втілення (нових правил). Це нам пообіцяв президент ФІФА", - написав Ґріндель.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно визнав, що нині технологія VAR "не є досконалою". 18 місяців тестувань під час різних змагань, зокрема і в Росії, де пройде ЧС-2018, показали слабкості системи, зокрема повільність під час фіксації голу.

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Теми: Росія футбол ФІФА
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