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На ЧМ-2018 в России впервые используют "видеопомощника арбитра"

Суббота, 17 марта 2018, 10:03

ФИФА разрешила использовать систему видеопомощников арбитра Video Assistant Referee (VAR) на Чемпионате мира по футболу в России.

Соответствующее решение 16 марта принял исполком ФИФА, о чем сообщил член исполкома и председатель Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель, пишет DW.

ЧМ-2018 станет первым подобным турниром, где будет применяться VAR.

"Теперь важно, чтобы команды рефери так были вышколены, чтобы гарантировать четкую коммуникацию и безупречное воплощение (новых правил). Это нам пообещал президент ФИФА", - написал Гриндель.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал, что сейчас технология VAR "не является совершенной". 18 месяцев тестирований во время различных соревнований, в том числе и в России, где пройдет ЧМ-2018, показали слабости системы, в частности медлительность при фиксации гола.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияфутболФИФА
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