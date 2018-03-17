Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Одещині затримали 4 злочинців, що викрадали людей задля викупу

Субота, 17 березня 2018, 11:29

В Одеській області затримано чотирьох зловмисників з ОЗУ, які викрадали людей з метою отримання викупу.

Про це повідомив глава облуправління Нацполіціі Дмитро Головін.

"Етнічне угруповання спеціалізувалося на викраденні з метою викупу. Запити починалися від 100 тисяч доларів", - повідомив Головін.

За даними поліції, було встановлено 6 безпосередніх викрадачів, що входять до ОПГ, 4 з них під час спецоперації затримали, ще двоє перебувають у розшуку. Також проведено понад 30 обшуків за участю КОРД, в ході яких вилучили арсенал зброї: пістолети, рушниці, кулемет, автомат, гранати, ножі та ін.

 
 

"Шести злочинцям оголошено про підозру за ч.1 ст.146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини", ч.4 ст.189 "Вимагання". Чотирьом затриманим суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави терміном на 60 діб" , - повідомив Головін.

Теми: Одеська областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Одеська область
За добу через агресію РФ одна людина загинула і 22 поранені, зокрема діти
На Одещині пролунали вибухи – ЗМІ
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
Усі новини...
Реклама: