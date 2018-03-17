На Одещині затримали 4 злочинців, що викрадали людей задля викупу

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Субота, 17 березня 2018, 12:29

В Одеській області затримано чотирьох зловмисників з ОЗУ, які викрадали людей з метою отримання викупу.

Про це повідомив глава облуправління Нацполіціі Дмитро Головін.

"Етнічне угруповання спеціалізувалося на викраденні з метою викупу. Запити починалися від 100 тисяч доларів", - повідомив Головін.

За даними поліції, було встановлено 6 безпосередніх викрадачів, що входять до ОПГ, 4 з них під час спецоперації затримали, ще двоє перебувають у розшуку. Також проведено понад 30 обшуків за участю КОРД, в ході яких вилучили арсенал зброї: пістолети, рушниці, кулемет, автомат, гранати, ножі та ін.

"Шести злочинцям оголошено про підозру за ч.1 ст.146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини", ч.4 ст.189 "Вимагання". Чотирьом затриманим суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави терміном на 60 діб" , - повідомив Головін.

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Теми: Одеська область поліція
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