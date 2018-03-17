На Одесчине задержали 4 членов ОПГ: похищали людей ради выкупа

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Суббота, 17 марта 2018, 12:29

В Одесской области задержаны четыре злоумышленника из ОПГ, которые похищали людей с целью получения выкупа.

Об этом сообщил глава облуправления Нацполиции Дмитрий Головин.  

"Этническая группировка специализировалась на похищениях с целью выкупа. Запросы начинались от 100 тысяч долларов", - сообщил Головин. 

По данным полиции, были установлены 6 непосредственных похитителей, входящих в ОПГ, четверо из них в ходе спецоперации были задержаны, двое находятся в розыске. Также проведены более 30 обысков при участии КОРД, в ходе которых изъяли арсенал оружия: пистолеты, ружья, пулемет, автомат, гранаты, ножи и пр. 

 
 

"Шести преступникам объявлено подозрение по ч.1 ст.146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ч.4 ст.189 "Вымогательство". Четырем задержанным суд Одессы избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога сроком на 60 суток", - сообщил Головин. 

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Темы: Одесская область полиция
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