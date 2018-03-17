Синоптики попередили: найближчими днями погода погіршиться

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Субота, 17 березня 2018, 12:58

Найближчими днями в Україні очікується погіршення погодних умов. 

Як повідомили в Укргідрометцентрі, зокрема 18 березня у більшості регіонів України, окрім північних, очікується сніг та хуртовини.

На Закарпатті, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях - сильні снігопади, снігові замети, у Карпатах дуже сильний сніг.

У більшості областей - пориви вітру, 15-20 м/с; на дорогах ожеледиця.

18 - 19 березня у Карпатах утримується  значна сніголавинна небезпека 3 рівня. 

19 березня - снігопади, хуртовини, на дорогах ожеледиця. У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Миколаївській областях - сильний сніг, снігові замети.

У Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях - мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь; на півдні та сході країни пориви вітру 15-20 м/с.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту, ускладнити роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства", - заявили у ДержНС. 

 

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Теми: погода
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