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Синоптики предупредили: в ближайшие дни погода ухудшится

Суббота, 17 марта 2018, 11:58

В ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в том числе 18 марта во большинстве регионов Украины, кроме северных, ожидается снег и метель.

На Закарпатье, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях - сильные снегопады, снежные заносы, в Карпатах очень сильный снег.

В большинстве областей - порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица.

18 - 19 марта в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

19 марта - снегопады, метели, на дорогах гололедица. В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях - сильный снег, снежные заносы.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой областях - мокрый снег с дождем, местами гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта, усложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства", - заявили в ГосЧС. 

 

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Темы: погода
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