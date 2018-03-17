Синоптики предупредили: в ближайшие дни погода ухудшится

1270 просмотров
Суббота, 17 марта 2018, 12:58

В ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в том числе 18 марта во большинстве регионов Украины, кроме северных, ожидается снег и метель.

На Закарпатье, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях - сильные снегопады, снежные заносы, в Карпатах очень сильный снег.

В большинстве областей - порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица.

18 - 19 марта в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

19 марта - снегопады, метели, на дорогах гололедица. В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях - сильный снег, снежные заносы.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой областях - мокрый снег с дождем, местами гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта, усложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства", - заявили в ГосЧС. 

 

Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: погода
powered by lun.ua
По теме
Транспорт в Киеве курсирует с отклонением от графиков движения 17 марта 2018, 11:31
На Волыни из-за снега обесточены 19 н.п. - ГосЧС 17 марта 2018, 08:49
Главные новости дня – за 60 секунд 16 марта 2018, 21:06
Все новости
Главные новости
Синоптики предупредили: в ближайшие дни погода ухудшится
Ельченко: Крым начинает становиться "горячей точкой", в ООН могут действовать активнее
РФ объявила 23 британских дипломатов персонами нон грата
На Волыни из-за снега обесточены 19 н.п. - ГосЧС
Все новости
киев

На Подоле открывается кофейня без цен

транспорт

Булава, барный стул, ковер: 50 странных вещей, которые украинцы забывали в Uber