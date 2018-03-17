Україна перейде на європейські стандарти вимірювання газу

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Субота, 17 березня 2018, 13:03

Компанія "Укртрансгаз", яка експлуатує систему магістральних газопроводів і підземних сховищ газу країни, готується до переходу на європейські вимірювальні стандарти.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як наголошується, цього тижня метрологи Укртрансгазу взяли участь у першому засіданні Ради стандартизації та метрології нафтогазового комплексу.

"Новостворена організація, яка об’єднала основних гравців газового ринку, є майданчиком для обміну досвідом та забезпечення єдності учасників ринку в процесах адаптації до нових правил роботи", - йдеться у повідомленні.

"Україна повинна перейти від старих радянських стандартів до нових, прийнятих у країнах ЄС. Наприклад, якщо ми зараз міряємо газ в кубічних метрах, то в майбутньому перейдемо на енергетичні одиниці - в МДж або кВт*год або Гкал", - наголосили у прес-службі.

У компанії повідомили, що в майбутньому буде проведена робота з впровадження нових технологічних регламентів та модернізації обладнання УТГ відповідно до нових стандартів.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.

Економічна правда

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Теми: газ Європа
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