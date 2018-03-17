Украина перейдет на европейские стандарты измерения газа

Компания "Укртрансгаз", эксплуатирующая систему магистральных газопроводов и подземных хранилищ газа страны, готовится к переходу на европейские измерительные стандарты.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, на этой неделе метрологи Укртрансгаза приняли участие в первом заседании Совета стандартизации и метрологии нефтегазового комплекса.

"Новосозданная организация, которая объединила основных игроков газового рынка, является площадкой для обмена опытом и обеспечения единства участников рынка в процессах адаптации к новым правилам работы", - говорится в сообщении.

"Украина должна перейти от старых советских стандартов к новым, принятым в странах ЕС. Например, если мы сейчас измеряем газ в кубических метрах, то в будущем перейдем на энергетические единицы - в МДж или кВт*ч или Гкал", - отметили в пресс-службе.

В компании сообщили, что в будущем будет проведена работа по внедрению новых технологических регламентов и модернизации оборудования УТГ в соответствии с новыми стандартами.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Экономическая правда