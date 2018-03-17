МЗС Фінляндії: Ми продовжуємо політику невизнання анексії Криму

Фінляндія засуджує незаконну анексію Криму та продовжує політику невизнання щодо окупованого Росією українського півострова.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні, опублікованій напередодні незаконних виборів РФ в Криму.

"Фінляндія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми засуджуємо незаконну анексію та продовжуємо політику невизнання", - заявив міністр закордонних справ країни Сойні.

В МЗС Фінляндії також звернули увагу на погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму та закликали Росію дати міжнародним організаціям безперешкодний доступ до цієї території.

"Фінляндія приєднується до спільної заяви верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні від 16 березня 2018 року", - зазначено на сайті МЗС Фінляндії.

Як відомо, раніше верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що через 4 роки після незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією Європейський Союз, як і раніше, твердо прихильний суверенітету та територіальній цілісності України.

Європейська правда