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МИД Финляндии: Мы продолжаем политику непризнания аннексии Крыма

Суббота, 17 марта 2018, 12:26

Финляндия осуждает незаконную аннексию Крыма и продолжает политику непризнания в отношении оккупированного Россией украинского полуострова.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, опубликованном накануне незаконных выборов РФ в Крыму.

"Финляндия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы осуждаем незаконную аннексию и продолжаем политику непризнания", - заявил министр иностранных дел страны Сойни.

В МИД Финляндии также обратили внимание на ухудшение ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и призвали Россию дать международным организациям беспрепятственный доступ к этой территории.

"Финляндия присоединяется к совместному заявлению верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини от 16 марта 2018 года", - говорится на сайте МИД Финляндии.

Как известно, ранее верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что через 4 года после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Россией ЕС по-прежнему твердо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины.

Европейская правда

Темы: КрымФинляндияаннексияРосcия
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