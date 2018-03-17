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На кримські "вибори" вже приїхали "спостерігач" і "журналіст" з Німеччини

Субота, 17 березня 2018, 12:38

До окупованого Криму на "вибори" президента РФ приїхали журналіст і спостерігач з Німеччини.

Про це у коментарі "РІА Крим" повідомив "заступник голови комітету Держради РК з міжнаціональних відносин", підконтрольний Кремлю глава кримської німецької національно-культурної автономії Юрій Гемпель.

За його словами, йдеться про главу фракції "Лівої партії" у парламенті м.Квакенбрюк Андреасі Маурер, який буде спостерігати за "виборчим процесом".

При цьому чиновник не уточнив ім'я німецького журналіста та видання, на яке він працює.

Гемпель додав, що у суботу до Криму прилетять ще два громадянина Норвегії: голова громадської організації "Норвезька народна дипломатія" Хендрік Вебер та його колега.

Як відомо, на початку лютого анексований Крим відвідали парламентарі від партії "Альтернатива для Німеччини".

Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав "безвідповідальним вояжем" візит декількох німецьких політиків до Криму, а уряд Німеччини розкритикував поїздку групи місцевих політиків до анексованого півострова. 

"Українська правда" у Threads

Теми: КримвибориРосіяанексіяНімеччина
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