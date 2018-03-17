На "выборы" в Крым уже приехали "наблюдатель" и "журналист" из Германии

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Суббота, 17 марта 2018, 13:38

В аннексированный Крым на "выборы" президента РФ приехали журналист и наблюдатель из Германии.

Об этом в комментарии "РИА Крым" сообщил "зампредседателя комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям", подконтрольный Кремлю глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

По его словам, речь идет о главе фракции "Левой партии" в парламенте г.Квакенбрюк Андреасе Маурере, который будет наблюдать за избирательным процессом.

При этом чиновник не уточнил имя немецкого журналиста и издание, на которое он работает.

Гемпель добавил, что в субботу в Крым прилетят еще два гражданина Норвегии: глава общественной организации "Норвежская народная дипломатия" Хендрик Вебер и его коллега.

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Темы: Крым виборы Росcия аннексия Германия
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