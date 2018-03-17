На "выборы" в Крым уже приехали "наблюдатель" и "журналист" из Германии

В аннексированный Крым на "выборы" президента РФ приехали журналист и наблюдатель из Германии.

Об этом в комментарии "РИА Крым" сообщил "зампредседателя комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям", подконтрольный Кремлю глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.



По его словам, речь идет о главе фракции "Левой партии" в парламенте г.Квакенбрюк Андреасе Маурере, который будет наблюдать за избирательным процессом.

При этом чиновник не уточнил имя немецкого журналиста и издание, на которое он работает.

Гемпель добавил, что в субботу в Крым прилетят еще два гражданина Норвегии: глава общественной организации "Норвежская народная дипломатия" Хендрик Вебер и его коллега.

Как известно, в начале февраля аннексированный Крым посетили парламентарии от партии "Альтернатива для Германии".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал "безответственным вояжем" визит нескольких немецких политиков в Крым, а правительство Германии раскритиковал поездку группы местных политиков на аннексированный полуостров.