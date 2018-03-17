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Садовий заявив, що "Самопоміч" піде на усі найближчі вибори

Субота, 17 березня 2018, 13:18
Садовий заявив, що Самопоміч піде на усі найближчі вибори

Лідер "Самопомочі", мер Львова Андрій Садовий заявив, що партія братиме участь у президентських та парламентських виборах.

Про це він повідомив 17 березня під час XIV з’їзду "Об’єднання "Самопоміч", що проходить у Києві. 

"Аби реалізувати свої ідеї, "Самопоміч" має здобути важелі впливу. Ми з вами будуємо партію, яка найближчим часом візьме активну участь у президентських та парламентських виборах", - зазначив Садовий. 

"Потрібно повернути країну людям... Опір і протидія будуть надзвичайними", - заявив Садовий і зазначив, що "Самопоміч" не закритий клуб". 

"Чи будуть у нас союзники .... Ми декларуємо готовність до співпраці та координації дій. Єдина передумова – це спільні з нами цінності", - зазначив Садовий. 

Щодо кандидатів у президенти України від "Самопомочі", Садовий заявив, що говорити про це зарано. 

"Амбіції у партії "Самопоміч" є, і ми будемо брати активну участь у президентських і парламентських виборах. Рішення ухвалюватиме приймати партія. Про конкретику будемо говорити під час виборчої кампанії", – заявив Садовий на питання, чи братиме участь як кандидат у президентській виборчій кампанії 2019 року, пише "Інтерфакс-Україна".

Садовий зауважив, що про вибір цільових груп партії "будемо говорити, коли в країні буде формуватись справжнє конкурентне політичне середовище" та зауважив, що партія представляє інтереси 99% громадян.

За даними Об’єднання, на з'їзд зібралися близько 750 делегатів зі всіх регіонів України, які планують обговорити "стратегічні напрямки діяльності партії у 2018 році". 

Як зазначив Садовий, під час з’їзду партійці представлять позицію "Самопомочі" "щодо ключових напрямків розвитку країни, головні проблеми і бачення, як їх вирішити".

Він додав, що перед ними "дуже непростий, хитрий опонент, який має що втрачати". "Але не він наш головний ворог, він всередині кожного з нас - це лінь, небажання вчитись і змінюватись", - заявив Садовий.  

Українська правда
Теми: вибориСамопомічСадовий
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