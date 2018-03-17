Садовый заявил, что "Самопомич" пойдет на все ближайшие выборы

Лидер "Самопомочи" Андрей Садовый заявил, что партия будет участвовать в президентских и парламентских выборах.

Об этом он сообщил 17 марта в ходе XIV съезда "Объединения "Самопомич", который проходит в Киеве.

"Для того, чтобы реализовать свои идеи, "Самопомич" должна получить рычаги влияния. Мы с вами строим партию, которая в ближайшее время примет активное участие в президентских и парламентских выборах", - отметил Садовый.

"Нужно вернуть страну людям ... Сопротивление и противодействие будут чрезвычайными", - заявил Садовый и отметил, что "Самопомич" не закрытый клуб".

"Будут ли у нас союзники .... Мы декларируем готовность к сотрудничеству и координации действий. Единственная предпосылка - это общие с нами ценности", - отметил Садовый.

Относительно кандидата в президенты Украины от "Самопомочи", Садовый заявил, что говорить об этом рано.

"Амбиции у партии есть, и мы будем активно участвовать в президентских и парламентских выборах. Решение будет принимать партия. О конкретике будем говорить во время избирательной кампании", - заявил Садовый на вопрос, будет ли он принимать участие в президентской избирательной кампании 2019 года, пишет "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что о выборе целевых групп партии "будем говорить, когда в стране будет формироваться настоящее конкурентная политическая среда" и отметил, что партия представляет интересы 99% граждан.

По данным Объединения, на съезд собрались около 750 делегатов из всех регионов Украины, которые планируют обсудить "стратегические направления деятельности партии в 2018 году".

По словам Садового, во время съезда партийцы представят позицию "Самопомочи" "по ключевым направлениям развития страны, главных проблемах и видении, как их решить".

Он добавил, что перед ними "очень непростой, хитрый оппонент, которому есть что терять".

"Но не он наш главный враг, он - внутри каждого из нас - это лень, нежелание учиться и меняться", - заявил Садовый.