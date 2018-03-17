Порошенко розповів, чого очікує від нового уряду Німеччини

Президент Петро Порошенко сподівається, що уряд ФРН продовжуватиме підтримку України, в тому числі в питанні розміщення місії ООН на Донбасі.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Westdeutsche Zeitung.

"Я очікую, що всі партнери по коаліції в Німеччині працюватимуть на благо свободи, демократії і територіальної цілісності України, а також працюватимуть над створенням місії "блакитних шоломів" ООН на сході нашої країни. Тільки таким чином може бути реалізована Мінська мирна угода", - сказав Порошенко.

Він наголосив, що Москва намагається поставити українську націю на коліна.

"Досі ми вижили, тому що Європа з нами. Я сподіваюся на продовження цієї підтримки від нового уряду Німеччини", - зазначив президент.

За його словами, канцлер Ангела Меркель чудово знає, що на Донбасі не заморожений конфлікт, а справжня "гаряча війна", про що говорять і цифри присутності російської військової техніки в регіоні.

З новим міністром закордонних справ Хайко Маасом Порошенко сподівається познайомитися у ході запланованого найближчими днями візиту до Берліну.

У той же час, як повідомляє "Німецька хвиля", говорячи про постачання зброї до України, Порошенко повідомив, що Київ очікує їх, в першу чергу, від США а потім - від таких країн, як Канада, Франція або Литва.

"Угоди з продажу озброєння не люблять гучних дискусій, тому я нічого не скажу про можливі домовленості з Німеччиною", - додав український президент.

"Ми передусім очікуємо від Німеччини фінансової і гуманітарної підтримки. А також стійкості у підтриманні санкцій, які покликані всадити Володимира Путіна за стіл переговорів", - уточнив Порошенко.