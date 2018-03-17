Порошенко рассказал, чего ожидает от нового правительства Германии

255 просмотров
Суббота, 17 марта 2018, 14:37

Президент Петр Порошенко надеется, что правительство ФРГ будет продолжать поддержку Украины, в том числе в вопросе размещения миссии ООН на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Westdeutsche Zeitung.

"Я ожидаю, что все партнеры по коалиции в Германии будут работать на благо свободы, демократии и территориальной целостности Украины, а также работать над созданием миссии "голубых касок" ООН на востоке нашей страны. Только таким образом может быть реализовано Минское мирное соглашение", - сказал Порошенко.

Он отметил, что Москва пытается поставить украинскую нацию на колени.

"До сих пор мы выжили, потому что Европа с нами. Я надеюсь на продолжение этой поддержки от нового правительства Германии", - отметил президент.

По его словам, канцлер Ангела Меркель прекрасно знает, что на Донбассе не замороженный конфликт, а настоящая "горячая война", о чем говорят и цифры присутствия российской военной техники в регионе.

С новым министром иностранных дел Хайко Маасом Порошенко надеется познакомиться в ходе запланированного в ближайшие дни визита в Берлин.

В то же время, как сообщает "Немецкая волна", говоря о поставках оружия в Украину, Порошенко сообщил, что Киев ожидает их, в первую очередь, от США а затем - от таких стран, как Канада, Франция или Литва.

"Сделки по продаже вооружения не любят шумных дискуссий, поэтому я ничего не скажу о возможных договоренностях с Германией", - добавил украинский президент.

"Мы прежде всего ожидаем от Германии финансовой и гуманитарной поддержки. А также устойчивости в поддержании санкций, которые призваны усадить Владимира Путина за стол переговоров", - уточнил Порошенко.

Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Германия Порошенко
powered by lun.ua
По теме
На "выборы" в Крым уже приехали "наблюдатель" и "журналист" из Германии 17 марта 2018, 13:38
Берлин заверил Париж в быстром рассмотрении предложений о реформе ЕС 15 марта 2018, 08:22
Меркель поддержала требования Британии к РФ из-за отравления Скрипаля 13 марта 2018, 21:44
Все новости
Главные новости
Порошенко: членство в ЕС - вопрос лет, а не десятилетий
Порошенко: выборы дают Путину возможность изменить свое место в истории
Садовый заявил, что "Самопомич" пойдет на все ближайшие выборы
Синоптики предупредили: в ближайшие дни погода ухудшится
Все новости
транспорт

Киевских маршрутчиков обязали установить валидаторы для е-билета

киев

На Рейтарской открывается кофейня с вечеринками, шахматами и обменом пластинками