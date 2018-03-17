Порошенко рассказал, чего ожидает от нового правительства Германии

Президент Петр Порошенко надеется, что правительство ФРГ будет продолжать поддержку Украины, в том числе в вопросе размещения миссии ООН на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Westdeutsche Zeitung.

"Я ожидаю, что все партнеры по коалиции в Германии будут работать на благо свободы, демократии и территориальной целостности Украины, а также работать над созданием миссии "голубых касок" ООН на востоке нашей страны. Только таким образом может быть реализовано Минское мирное соглашение", - сказал Порошенко.

Он отметил, что Москва пытается поставить украинскую нацию на колени.

"До сих пор мы выжили, потому что Европа с нами. Я надеюсь на продолжение этой поддержки от нового правительства Германии", - отметил президент.

По его словам, канцлер Ангела Меркель прекрасно знает, что на Донбассе не замороженный конфликт, а настоящая "горячая война", о чем говорят и цифры присутствия российской военной техники в регионе.

С новым министром иностранных дел Хайко Маасом Порошенко надеется познакомиться в ходе запланированного в ближайшие дни визита в Берлин.

В то же время, как сообщает "Немецкая волна", говоря о поставках оружия в Украину, Порошенко сообщил, что Киев ожидает их, в первую очередь, от США а затем - от таких стран, как Канада, Франция или Литва.

"Сделки по продаже вооружения не любят шумных дискуссий, поэтому я ничего не скажу о возможных договоренностях с Германией", - добавил украинский президент.

"Мы прежде всего ожидаем от Германии финансовой и гуманитарной поддержки. А также устойчивости в поддержании санкций, которые призваны усадить Владимира Путина за стол переговоров", - уточнил Порошенко.