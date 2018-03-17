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Порошенко: членство в ЄС – питання років, а не десятиліть

Субота, 17 березня 2018, 13:55

Президент Петро Порошенко переконаний, що членство України в ЄС є питанням кількох років.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Westdeutsche Zeitung.

"У Німеччині це може бути непопулярним, але я абсолютно впевнений, що Україна буде прийнята до Європейського Союзу. І це буде питання років, а не десятиліть. Навряд чи якась інша країна виявляє більше ентузіазму по відношенню до Європи, ніж Україна", - сказав Порошенко.

Президент заявив, що встановить курс на вступ України до НАТО, а потім у ЄС і рішуче продовжуватиме шлях реформ, у проведенні яких за останні 3 роки Україна домоглася більшого прогресу, ніж за попередні 25 років. Це стосується і боротьби з корупцією.

"Ми відповідатимемо критеріям приєднання, у тому числі у боротьбі з корупцією", - пообіцяв президент.

Він відзначив свою заслугу у створенні "цілком незалежної антикорупційної інфраструктури" в країні, заявивши, що пишається цим.

Визнаючи, що до кінцевої мети ще не близько і робота має бути виконана велика (про що говорить і зауваження авторів інтерв'ю про те, що в рейтингу Transparency International Україна стоїть на 130 місці серед 180 країн), Порошенко нагадав, що за участь у корупційних справах в країні заарештовують і міністрів.

При цьому Порошенко заявив, що "сам створив спеціальний антикорупційний трибунал, якого немає у більшості європейських країн".

Глава держави стверджує, що основа для хабарництва і корупції ліквідована. Якщо найуразливішим для корупції раніше був сектор енергетики, то тепер існує комплексна система управління, існує нульова терпимість до корупції.

"Запитайте у західних інвесторів: вони підтвердять, що ми досягли значного прогресу", - запропонував Порошенко.

Він зауважив, що органи боротьби з корупцією мають підтримку і довіру міжнародних ділових партнерів, і висловив упевненість, що разом з європейськими партнерами Україні вдасться ще більше знизити корупцію в країні.

Теми: ПорошенкоЄС
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