Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: членство в ЕС - вопрос лет, а не десятилетий

Суббота, 17 марта 2018, 13:55

Президент Петр Порошенко убежден, что членство Украины в ЕС является вопросом нескольких лет.

Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Westdeutsche Zeitung.

"В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-то другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина", - сказал Порошенко.

Президент заявил, что установит курс на вступление Украины в НАТО, а затем в ЕС и решительно будет продолжать путь реформ, в проведении которых за последние 3 года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет. Это касается и борьбы с коррупцией.

"Мы будем отвечать критериям присоединения, в том числе в борьбе с коррупцией", - пообещал президент.

Он отметил свою заслугу в создании "полностью независимой антикоррупционной инфраструктуры" в стране, заявив, что гордится этим.

Признавая, что к конечной цели еще не близко и работа должна быть проделана большая (о чем говорит и замечание авторов интервью о том, что в рейтинге Transparency International Украина стоит на 130 месте среди 180 стран), Порошенко напомнил, что за участие в коррупционных делах в стране арестовывают и министров.

При этом Порошенко заявил, что "сам создал специальный антикоррупционный суд, которого нет в большинстве европейских стран".

Глава государства утверждает, что основа для взяточничества и коррупции ликвидирована. Если уязвимым для коррупции ранее был сектор энергетики, то теперь существует комплексная система управления, существует нулевая терпимость к коррупции.

"Спросите у западных инвесторов: они подтвердят, что мы достигли значительного прогресса", - предложил Порошенко.

Он отметил, что органы борьбы с коррупцией имеют поддержку и доверие международных деловых партнеров, и выразил уверенность, что вместе с европейскими партнерами Украине удастся еще больше снизить коррупцию в стране.

Темы: ПорошенкоЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
Все новости...
Реклама: