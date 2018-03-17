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У Кривому Розі невідомі побили одного із співзасновників "Сили людей"

Субота, 17 березня 2018, 15:09

У Кривому Розі невідомі скоїли напад на громадського діяча, співзасновника партії "Сила Людей" та заступника голови контрольно-ревізійної комісії партії Сергія Мокрякова. 

Про це йдеться у повідомленні криворізького осередку партії від 17 березня. 

Зазначається, що Мокряков також є помічником депутата міськради Світлани Сови.

Напад на Мокрякова ввечері 16 березня біля будинку скоїли 4 невідомих: "Напали кілька невідомих, побили, нічого не забрали. Зараз Сергій у лікарні, повезли до операційної". 

"Нападників було мінімум четверо, атакували ззаду, били важким предметом, а потім, поваливши - ногами. Спроби пограбувати чи висунути якісь вимоги не було. Удари передусім по голові і руках, після кількох хвилин побиття швидко і організовано втекли", - зазначили у партії. 

Наразі, за даними організації, Мокряков перебуває у лікарні, у нього діагностовано струс мозку, черепно-мозкові травми, чисельні забиття, зламано палець.

"За словами лікарів, життю Сергія станом на зараз нічого не загрожує", - повідомили у партії. 

На думку депутата міськради Світлани Сови, напад на Мокрякова пов’язаний з його громадською і політичною діяльністю.

Повідомлень поліції щодо нападу на громадського діяча наразі немає. 

У Кривому Розі напали на громадського діяча та співзасновника партії
 
У Кривому Розі напали на громадського діяча та співзасновника партії "Сила людей" Сергія Мокрякова.
FB "Сила людей Кривий Ріг"

Більше про партію "Сила Людей" читайте у матеріалах "Вірусна політика. Як створюється партія "Сила людей" та "СИЛА ЛЮДЕЙ": Чи дійсно за людьми сила, або Хто фінансує партію". 

Українська правда

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Теми: Кривий Рігпартіїнадзвичайна подія
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