В Кривом Роге неизвестные избили одного из создателей "Силы людей"

В Кривом Роге неизвестные совершили нападение на общественного деятеля, одного из создателей партии "Сила Людей" и замглавы контрольно-ревизионной комиссии партии Сергея Мокрякова.

Об этом говорится в сообщении криворожского отделения партии от 17 марта.

Отмечается, что Мокряков также является помощником депутата горсовета Светланы Совы.

Нападение на Мокрякова вечером 16 марта возле дома совершили 4 неизвестных: "Напали несколько неизвестных, избили, ничего не забрали. Сейчас Сергей в больнице, повезли в операционную".

"Нападавших было минимум четверо, атаковали сзади, били тяжелым предметом, а затем, повалив - ногами. Попытки ограбить или выдвинуть какие-то требования не было. Удары - прежде всего по голове и руках, после нескольких минут избиения быстро и организованно убежали", - отметили в партии.

В настоящее время, по данным организации, Мокряков находится в больнице, у него диагностировано сотрясение мозга, черепно-мозговые травмы, многочисленные ушибы, сломан палец.

"По словам врачей, жизни Сергея по состоянию на сейчас ничего не угрожает", - сообщили в партии.

По мнению депутата горсовета Светланы Совы, нападение на Мокрякова связано с его общественной и политической деятельностью.

Комментариев полиции о нападении на общественного деятеля в настоящее время нет.

В Кривом Роге напали на общественного деятеля и одного из создателей партии "Сила людей" Сергея Мокрякова. FB "Сила людей Кривий Ріг"

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