Бойовики в суботу стріляли з гранатометів, ніхто не постраждав

Від початку доби зафіксовано один обстріл українських позицій на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє прес-центру штабу АТО у зведенні станом на 18.00.

У штабі зазначили, що з гранатометів бойовики вели вогонь по українських укріпленнях в районі населеного пункту Опитне.

Внаслідок ворожого вогню жоден український військовий не постраждав.

На Луганському напрямку обстрілів не зафіксовано.