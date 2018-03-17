Бойовики в суботу стріляли з гранатометів, ніхто не постраждав
Субота, 17 березня 2018, 17:39
Від початку доби зафіксовано один обстріл українських позицій на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє прес-центру штабу АТО у зведенні станом на 18.00.
У штабі зазначили, що з гранатометів бойовики вели вогонь по українських укріпленнях в районі населеного пункту Опитне.
Внаслідок ворожого вогню жоден український військовий не постраждав.
На Луганському напрямку обстрілів не зафіксовано.
Українська правда