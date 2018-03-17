Боевики в субботу стреляли из гранатометов, никто не пострадал
Суббота, 17 марта 2018, 17:39
С начала суток зафиксирован один обстрел украинских позиций на Донецком направлении.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.
В штабе отметили, что из гранатометов боевики вели огонь по украинским укреплениях в районе населенного пункта Опытное.
Вследствие вражеского огня ни один украинский военный не пострадал.
На Луганском направлении обстрелов не зафиксировано.
Украинская правда