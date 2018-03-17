Боевики в субботу стреляли из гранатометов, никто не пострадал

С начала суток зафиксирован один обстрел украинских позиций на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

В штабе отметили, что из гранатометов боевики вели огонь по украинским укреплениях в районе населенного пункта Опытное.

Вследствие вражеского огня ни один украинский военный не пострадал.

На Луганском направлении обстрелов не зафиксировано.