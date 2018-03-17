Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони купило на 72 млн димову суміш для страйкболу й кіно

Субота, 17 березня 2018, 18:06

Міноборони у 2015-2017 роках закупило замість димових сумішей марки ДС-56 для використання в зоні бойових дій суміш для обкурювання дерев, імітації бойових дій при грі в страйкбол та під час кінематографічних зйомок.

Про це повідомляє Військова прокуратура Південного регіону України.

За фактом закупівлі неякісного військового майна військовою прокуратурою Криворізького гарнізону 12 березня розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) КК України.

Повідомляється, що у 2015 – 2017 рр. у зв’язку з нагальною потребою забезпечення військ димовою сумішшю при проведенні антитерористичної операції Департаментом держзакупівель Міністерства оборони за замовленням центрального управління військ РХБЗ здійснено закупівлю у ТОВ "Фірма Альфа ЛТД" димових сумішей марки ДС-56.

Сума вказаної угоди складає понад 72 млн гривень.

При цьому жодних випробувань перед придбанням майна військового призначення військовими посадовими особами проведено не було.

Натомість виявлено, що закуплена димова суміш не є димовою сумішшю марки ДС-56, яка знаходиться на озброєнні у Збройних Силах України.

Більше того, через відсутність стійкості диму до розсіювання в атмосферному повітрі закуплена димова суміш не забезпечує належного маскувального ефекту (за технічними умовами аерозольний ефект димової суміші має тривати близько 30 хв.), а тому взагалі не може використовуватися за цільовим призначенням під час бойових дій.

"При цьому встановлено, що за своїми технічними характеристиками закуплена суміш виготовляється для обкурювання дерев, імітації бойових дій при грі в страйкбол, у якості димової завіси під час кінематографічних зйомок тощо", - заявили в військовій прокуратурі.

Українська правда
Теми: Міноборонипрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Міноборони
Міноборони Німеччини: інвестиції підуть в Україну лише у складі НАТО, вступ має бути прискорений
Українські захисники за тиждень звільнили 14 кв км території – Маляр
На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр
Останні новини
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
Усі новини...
Реклама: