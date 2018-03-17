Минобороны купило на 72 млн дымовую смесь для страйкбола и кино

1704 просмотра
Суббота, 17 марта 2018, 19:06

Минобороны в 2015-2017 годах закупило вместо дымовых смесей марки ДС-56 для использования в зоне боевых действий смесь для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол и во время кинематографических съемок.

Об этом сообщает Военная прокуратура Южного региона Украины.

По факту закупки некачественного военного имущества военной прокуратурой Криворожского гарнизона 12 марта начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.

Сообщается, что в 2015 - 2017 гг. в связи с насущной необходимостью обеспечения войск дымовой смесью при проведении антитеррористической операции Департаментом госзакупок Министерства обороны по заказу центрального управления войск РХБЗ осуществлена ​​закупка у ООО "Фирма Альфа ЛТД" дымовых смесей марки ДС-56.

Сумма указанной сделки составляет более 72 млн гривен.

При этом никаких испытаний перед приобретением имущества военного назначения военными должностными лицами проведено не было.

В то же время, обнаружено, что закупленная дымовая смесь не является дымовой смесью марки ДС-56, которая находится на вооружении в Вооруженных Силах Украины.

Более того, из-за отсутствия устойчивости дыма к рассеянию в атмосферном воздухе закупленная дымовая смесь не обеспечивает надлежащего маскировочного эффекта (по техническим условиям аэрозольный эффект дымовой смеси должен длиться около 30 мин.), а потому вообще не может использоваться по целевому назначению во время боевых действий.

"При этом установлено, что по своим техническим характеристикам закупленная смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы при кинематографических съемках и т.д.", - заявили в военной прокуратуре.

Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Минобороны прокуратура
powered by lun.ua
По теме
Главный по Донбассу. Что известно о новом командующем Объединенных сил Наеве 16 марта 2018, 20:05
Двигатели для ВСУ: Минобороны хочет взыскать 5,4 миллиона с Львовского завода 16 марта 2018, 15:35
Гладковский заявил, что не может влиять на решения Минобороны 7 марта 2018, 21:18
Все новости
Главные новости
РФ - самая большая угроза и начала новую гонку вооружений - Горбулин
"Новая почта" отрицает, что у нее нашли неучтенную наличность
МИД: Россию предупреждали о незаконности выборов еще месяц назад
"UA: Первый" показал карту Украины без Крыма
Все новости
Медицина

Инструкция: как выбрать терапевта, педиатра, семейного врача, с 1 апреля

Лайфхаки

Лайфхак в Word и Excel: Prometheus запускает новый онлайн-курс