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Минобороны купило на 72 млн дымовую смесь для страйкбола и кино

Суббота, 17 марта 2018, 18:06

Минобороны в 2015-2017 годах закупило вместо дымовых смесей марки ДС-56 для использования в зоне боевых действий смесь для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол и во время кинематографических съемок.

Об этом сообщает Военная прокуратура Южного региона Украины.

По факту закупки некачественного военного имущества военной прокуратурой Криворожского гарнизона 12 марта начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.

Сообщается, что в 2015 - 2017 гг. в связи с насущной необходимостью обеспечения войск дымовой смесью при проведении антитеррористической операции Департаментом госзакупок Министерства обороны по заказу центрального управления войск РХБЗ осуществлена ​​закупка у ООО "Фирма Альфа ЛТД" дымовых смесей марки ДС-56.

Сумма указанной сделки составляет более 72 млн гривен.

При этом никаких испытаний перед приобретением имущества военного назначения военными должностными лицами проведено не было.

В то же время, обнаружено, что закупленная дымовая смесь не является дымовой смесью марки ДС-56, которая находится на вооружении в Вооруженных Силах Украины.

Более того, из-за отсутствия устойчивости дыма к рассеянию в атмосферном воздухе закупленная дымовая смесь не обеспечивает надлежащего маскировочного эффекта (по техническим условиям аэрозольный эффект дымовой смеси должен длиться около 30 мин.), а потому вообще не может использоваться по целевому назначению во время боевых действий.

"При этом установлено, что по своим техническим характеристикам закупленная смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы при кинематографических съемках и т.д.", - заявили в военной прокуратуре.

Темы: Минобороныпрокуратура
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