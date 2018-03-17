Росіяни знімають на Донбасі фейкові відео проти ЗСУ – розвідка

574 перегляди
Субота, 17 березня 2018, 19:31

Українська розвідка заявляє про підготовку Росією циклу фейкових антиукраїнських відео на Донбасі.

Про це повідомив на брифінгу в суботу речник Міноборони з питань АТО Максим Праута з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"Центром інформаційного протиборства Південного військового округу ЗС РФ, що у Новочеркаську, розпочато підготовку чергового циклу фейкових відео матеріалів антиукраїнської спрямованості на тимчасово окупованих територіях Донбасу", - сказав він.

Зокрема, 15-16 березня у населених пунктах Новоазовського району Донецької області фахівцями цього центру із залученням бойовиків та військової техніки однієї з т.зв. частин 1 АК російсько-окупаційних військ проводились зйомки постановочних відео для фабрикування недостовірних повідомлень про т.зв. "порушення українською стороною режиму припинення вогню".

До зйомок залучались представники російських ЗМІ та т.зв. "депутати" російських окупаційних адміністрацій, додав речник Міноборони.

Українська правда
Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: АТО Росія
powered by lun.ua
По темі
Бойовики в суботу стріляли з гранатометів, ніхто не постраждав 17 березня 2018, 18:39
Доба в АТО: 1 обстріл, бойовики застосували кулемети 17 березня 2018, 06:15
Головний по Донбасу. Що відомо про нового командувача Об'єднаних сил Наєва 16 березня 2018, 20:05
Усі новини
Головні новини
РФ розв'язала нову гонку озброєнь і є найбільшою загрозою - Горбулін
Міноборони купило на 72 млн димову суміш для страйкболу й кіно
"Нова пошта" заперечує, що в неї знайшли необліковану готівку
МЗС: Росію попереджали про незаконність виборів ще місяць тому
Усі новини
спорт

У Києві проведуть забіг заради відкриття сортувальних станцій сміття

Досвід

"Якісну кав’ярню не визначити за зовнішнім виглядом" – Слава Бабич, кавовий чемпіон світу