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Росіяни знімають на Донбасі фейкові відео проти ЗСУ – розвідка

Субота, 17 березня 2018, 18:31

Українська розвідка заявляє про підготовку Росією циклу фейкових антиукраїнських відео на Донбасі.

Про це повідомив на брифінгу в суботу речник Міноборони з питань АТО Максим Праута з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"Центром інформаційного протиборства Південного військового округу ЗС РФ, що у Новочеркаську, розпочато підготовку чергового циклу фейкових відео матеріалів антиукраїнської спрямованості на тимчасово окупованих територіях Донбасу", - сказав він.

Зокрема, 15-16 березня у населених пунктах Новоазовського району Донецької області фахівцями цього центру із залученням бойовиків та військової техніки однієї з т.зв. частин 1 АК російсько-окупаційних військ проводились зйомки постановочних відео для фабрикування недостовірних повідомлень про т.зв. "порушення українською стороною режиму припинення вогню".

До зйомок залучались представники російських ЗМІ та т.зв. "депутати" російських окупаційних адміністрацій, додав речник Міноборони.

Українська правда
Теми: АТОРосія
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