Россияне снимают на Донбассе фейковые видео против ВСУ - разведка

Украинская разведка заявляет о подготовке Россией цикла фейковых антиукраинских видео на Донбассе.

Об этом сообщил на брифинге в субботу спикер Минобороны по вопросам АТО Максим Праута со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Центром информационного противоборства Южного военного округа ВС РФ, что в Новочеркасске, начата подготовка очередного цикла фейковых видео материалов антиукраинской направленности на временно оккупированных территориях Донбасса", - сказал он.

В частности, 15-16 марта в населенных пунктах Новоазовского района Донецкой области специалистами этого центра с привлечением боевиков и военной техники одной из т.н. частей 1 АК российско-оккупационных войск проводились съемки постановочных видео для фабрикации недостоверных сообщений о т.н. "нарушении украинской стороной режима прекращения огня".

К съемкам привлекались представители российских СМИ и т.н. "депутаты" российских оккупационных администраций, добавил спикер Минобороны.