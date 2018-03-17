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Правозахисники: у Криму підприємців змушують забезпечити явку на "виборах"

Субота, 17 березня 2018, 20:16

В окупованому Криму на кількох підприємствах Керчі керівників зобов'язали забезпечити явку своїх підлеглих на "виборах" президента РФ 18 березня.

Про це повідомляє в суботу Кримська правозахисна група, з метою безпеки не вказуючи дані своїх джерел, які проживають на окупованій території.

"Керівників як мінімум двох великих підприємств Керчі, в яких працює понад 100 співробітників, зобов'язали забезпечити явку своїх підлеглих на вибори (без вказівки за кого голосувати). Керівники цих підприємств отримали усні розпорядження від адміністрації міста про проведення такого контролю", - повідомило одне з джерел.

За його словами, протягом неділі 18 березня керівники будуть звітувати перед співробітниками міськадміністрацій по кілька разів на день про те, скільки їх співробітників проголосувало.

Ще одні джерело, яке працює в третьому, бюджетному, підприємстві міста підтвердило, що співробітникам цього підприємства веліли видзвонюють керівнику після того, як вони проголосують на своїх виборчих дільницях.

Також від іншого кримчанина КПГ стало відомо, що керівництво "Чорноморнафтогазу" погрожує своїм співробітникам звільненням у разі неявки на виборчі дільниці.

Крім того, як мінімум у чотирьох школах Керчі і в двох школах Сімферополя на батьківських зборах розповідали батькам про необхідність іти на вибори і "виконувати свій громадянський обов'язок". Про це повідомили батьки учнів цих шкіл.

Батькам сімферопольської школи запропонували відзвітувати по Вайберу про участь у виборах: вказати своє прізвище, виборчу дільницю і час голосування.

"Директор однієї з феодосійських шкіл дав розпорядження вчителям, щоб вони попередили батьків про те, що треба обов'язково йти голосувати. Аналогічну "роз'яснювальну роботу" з батьками з приводу обов'язкової участі у виборах 18 березня доручили проводити вчителям в Кіровському районі Криму", - повідомляють джерела КПГ в цих містах.

У Джанкої вчителів молодших класів однієї зі шкіл під підпис зобов'язали з'явитися на виборчі дільниці під загрозою звільнення, повідомило джерело в цій школі.

В одному з кримських університетів старшинам і старостам груп веліли перевіряти явку за виборчими списками. У цьому ж інституті на батьківських зборах викладачі закликали батьків йти голосувати, повідомило джерело в цьому вищому навчальному закладі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримвибори
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